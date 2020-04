Wethouder Manon Theuws van Bergeijk legt taken neer wegens ziekte

Als vervanger stelt de VVD-fractie Marko van Dalen voor die gedurende haar ziekteverlof de taken van Theuws overneemt. Van Dalen is bekend met de Kempische politiek en het sociaal domein. Hij viel in 2017 en 2018 in als wethouder Maatschappelijke Zaken in Bladel. In 2014 was Van Dalen (ad interim) wethouder Financiën/ICT/Sociale zaken in Reusel-de Mierden.