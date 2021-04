Wethouder Reusel-De Mierden: volgeladen wagens moeten uitzondering blijven

Ook Brabantse twintigers en dertigers met corona op de ic, maar in regio Eindhoven-Hel­mond vrijwel niet

23 april EINDHOVEN - De ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant zien op de intensive care niet of nauwelijks coronapatiënten onder de 40 langskomen. Alleen het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven had recent een paar dertigers.