Wethouder stoort zich aan blinde gevel op Kempisch Bedrijvenpark in Hapert

,,De kavels die we uitgeven aan de provinciale weg heten niet voor niks zichtlocaties. Daarom zijn ze ook duurder”, zei d’Haens in de Commissie Middelen en Algemene Zaken. ,,De vraag is in hoeverre het alleen de verantwoordelijkheid van de ondernemer is, of dat wij er ook iets van mogen vinden.” Het Beeldkwaliteitsplan van het KBP of de Welstandsnota vindt hij geschikte instrumenten. Hij zei hierover contact te hebben met het management van het KBP, dat onder een gemeenschappelijke regeling valt.

Het pand van de AVA Quality Cooling is een voorbeeld van een ontwikkeling die niet gewenst is. De multinational verhuisde onlangs haar Europees distributiecentrum voor koelapparatuur en radiatoren naar een groot magazijn aan de Smaragdweg. Aan die zijde zijn ook de kantoren en inritten gerealiseerd. Aan de kant van de provinciale weg is een grijze wand verschenen. Dat riep vragen op in de Bladelse raadscommissie.

Het probleem wordt onderkend door Guus Stappaerts, accountmanager van het KBP: ,,Het oogt inderdaad fors. Er komt nog wel een naamaanduiding op de achterzijde, maar de aard van het bedrijf, grootschalige opslag, nodigt niet uit om met raampartijen te werken. Ik denk niet, dat we het nu nog zo zouden toestaan.”