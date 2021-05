Wie komt subsidiepot Reusel-de Mierden mee verdelen?

REUSEL-DE MIERDEN – Een zangkoortje dat zoekt naar middelen om van de grond te komen of jongeren die een fietscrossbaantje aan willen leggen. Een stichting die duofietsen in wil gaan zetten voor mensen met een beperking en een kapel die opgeknapt moet worden.

Wie in de gemeente Reusel-De Mierden een initiatief van de grond wil tillen en daarvoor wat ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de aanjaagsubsidie. De beoordeling van de aanvragen wordt door een zestal burgers gedaan, verdeeld over alle kernen van Reusel-De Mierden.

Advertentie

Maar de commissie is onderbezet en zoekt nieuwe leden. Wie schuift er aan bij vrijwilligers zoals Karien Wissink en Jeanne Verstijnen om de pot mee te verdelen?

Het was een kleine advertentie in weekblad d’n Uitkijk, maar blijkbaar werd hij goed gelezen. ,,Eerder konden we nauwelijks mensen vinden om zitting in deze subsidiecommissie te nemen, maar nu hebben zich al vier kandidaten aangemeld,” zegt Verstijnen.

Midden in de samenleving

,,We hebben tweemaal per jaar een ronde om de binnengekomen aanvragen te verdelen, in totaal gaat het om 30.000 euro per jaar,” legt Karien Wissink uit.

Om lid van de commissie te worden, wordt van de kandidaten verwacht dat ze midden in de samenleving staan en dat ze weten wat er speelt. Wissink, die al jaren lid is van Korfbalvereniging Rosolo en zangvereniging Ti-sento is ook lid van de werkgroep ‘Dementievriendelijke gemeente’.

Verstijnen is ook betrokken lid van meerdere verenigingen zoals De Dorpslopers, werkgroep Jaarboek Hooge Mierde en het sinterklaascomité. ,,Het spreekt voor zich dat als er een aanvraag voor een eigen vereniging komt, we een stapje terug doen,” zegt Verstijnen.

Quote Het is wel top dat wij dit mogen doen Jeanne Verstijnen

,,Het is wel top dat wij dit mogen doen,” vervolgt ze. ,, Het stimuleert groepen van mensen, vaak jongeren, om met nieuwe innovatieve ideeën te komen. Dat wij hierin mee mogen denken maakt het laagdrempelig voor de aanvragers.”

Karien voelt zich soms wel een tikkeltje trots als ze door het toekennen van een subsidie een stukje bij heeft kunnen dragen aan het maatschappelijk effect van een idee. ,,Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden aan de aanvraag,” legt ze uit.,,Dat maatschappelijk effect is er één van.

Drie initiatieven

De subsidiecommissie wordt ondersteund door een medewerker van de gemeente en de adviezen van de commissie worden voorgelegd aan het college dat formeel het besluit neemt. De aanjaagsubsidie is een incidentele subsidie die bestemd is voor bijzondere, vernieuwende projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kernen.

In de eerste ronde van dit jaar werd er aan drie initiatieven subsidie toegekend, voor in totaal 9.700 euro. De aanvraagtermijn voor de tweede helft van dit jaar is inmiddels verstreken en worden binnenkort beoordeeld.