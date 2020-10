Wie regelde in 1956 het propaangas voor Reusel?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl

In januari 1956 werd het gemeentelijk propaangasbedrijf van Reusel in werking gesteld. Twee enorme tanks vol gas, zoveel is duidelijk. Maar wie weet het fijne van dit bedrijf? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Gouden jubileum ODA Staal in Sint-Oedenrode © Frans van Mierlo

Het was even schrikken voor de organisatie van het vijftigjarig jubileumfeest voor ODA Staalwerken in SInt-Oedenrode. Toen ze op 20 februari 1955 de gordijnen openden, zagen ze buiten een dik pak sneeuw liggen. Een dag eerder was het volledige terrein van de fabriek al sneeuwvrij gemaakt maar de ploeg sneeuwruimers moest dus weer aan de bak.

Een mensenleven achter de receptie

Maanden was er gewerkt aan de voorbereidingen van het feest, zo is te lezen in een jubileumboekje dat Hannie van Bladel (70) uit Sint-Oedenrode nog op zolder heeft liggen. Een mensenleven lang zat Van Bladel achter de receptie bij het bedrijf dat in de jaren zestig fuseerde met Ahrend en onder die naam verder ging.

Quote Iedereen in het dorp was trots op ODA Hannie van Bladel, Oud-werkneemster van ODA Staalwerken

,,In 1955 was het nog een echt familiebedrijf”, vertelt Van Bladel. ,,Met de zonen van oprichter Van der Kamp aan de leiding. Een warm bedrijf en toen het vijftig jaar bestond werd er dus flink uitgepakt. Met een hoogmis, een receptie en daarna een gezamenlijke maaltijd in de fabriekshallen die voor de gelegenheid feestelijk waren aangekleed.” Russische eieren, koteletjes en chipolatapudding na werd er aan de honderden werknemers geserveerd, zo leert de menukaart die Van Bladel al die jaren nog bewaard heeft. ,,Iedereen in het dorp was trots op het feest.”

Iedereen een baksteen

Ter gelegenheid van het jubileum werd ook een monument onthuld. Een beeltenis van een boom met vier takken die de oprichter en zijn vier zonen uitbeeldde. Van Bladel: ,,In de weken ervoor had iedere werknemer een baksteen mee naar huis gekregen en zijn of haar naam erin gegraveerd. Van die bakstenen is uiteindelijk het monument gebouwd. Toen ODA later een nieuwe fabriekshal wilde bouwen, stond het monument in de weg. Ze hebben het nog geprobeerd te verplaatsen maar het stortte meteen in elkaar.”

Ook Toon van de Kamp, kleinzoon van de oprichter, was er als kleine jongen bij die dag in 1955. ,,Toen ik nieuwsgierig een kijkje wilde nemen in de feesthal, werd ik echter direct weggestuurd. Dat was niet voor de kinderen.” Die werden overigens niet vergeten, weet Van de Kamp nog. ,,Alle kinderen kregen op school een snoepzak aangeboden door de directie. Ik was er trots op dat mijn vader en ooms dit geregeld hadden.”

Volledig scherm Gemeentelijk propaangasbedrijf van Reusel in 1956 © Frans van Mierlo

