Wie waren de Westerhovense metselteuten?

In vorige eeuwen trokken diverse Westerhovenaars , zogeheten buitengaanders, als metselteuten door het land om op verschillende plekken te gaan metselen. In 1988 werden deze metselteuten als een typisch dorpssymbool vervat in een beeld, gemaakt door kunstenares Wil Slegers-Van der Putt, dat een plaatsje kreeg op het Mgr. Biemansplein. In 1996 werd de sculptuur Mouw op de Driepoot toegevoegd. Een mouw is een speciebak die op de schouder mee de ladder werd op gesjouwd.