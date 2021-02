Wie was toch dat Joodse meisje, dat in Hoogeloon heimelijk begraven werd?

HOOGELOON - Ze ligt begraven op het protestants kerkhof in Hoogeloon, maar niemand kent haar. Wie kan iets vertellen over het Joodse meisje dat in de oorlog op deze afgelegen plek haar laatste rustplaats vond?

Het gebeurde in oorlogstijd, diep in de nacht. Op het protestants kerkhof aan Landrop wordt in het bijzijn van slechts een paar mensen een Joods meisje begraven. De dominee leest in het donker een stukje uit de bijbel voor en spreekt een gebed uit. Maar een paar mensen waren erbij, eigenlijk mocht niemand het weten.

‘Nu actie op zetten’

,,Ik ken het verhaal uit de mond van mijn vader. Geboren in 1948 direct langs de begraafplaats kende ik natuurlijk de plek want mijn vader was erbij. Maar over het meisje is verder niets bekend. Dat houdt me al langere tijd bezig. Ik moet er nu actie op zetten want anders is het misschien te laat’’, zo vertelt Karel Gerritsen uit Casteren.

Leny Voortman (68) uit Eersel helpt hem bij de zoektocht. ,,Wij kennen elkaar als pastoraal ouderling van de protestantse kerkelijke gemeente. Het initiatief kwam van Karel. Als cultuurwetenschapper vind ik het leuk om in archieven te duiken en zo trekken we samen op om iets over het meisje te weten te komen. Het is wel een beetje zoeken naar een naald in een hooiberg.”

Ondergedoken

Zoals de overleden vader van Gerritsen vertelde, zat het meisje in de oorlog ergens in Hoogeloon ondergedoken. Maar waar? ,,Het meisje ging waarschijnlijk als lid van een gezin mee naar school. Bekend is dat ze ergens in de lagere school-leeftijd een natuurlijke dood is gestorven. Haar begraven op het katholieke kerkhof was te gevaarlijk omdat daar een vers gedolven graf de aandacht van de bezetter zou trekken.”

,,Omdat bekend was dat het om een Joods meisje ging, zou dat vergaande gevolgen kunnen hebben voor het gezin waar zij zat ondergedoken. Om die reden werd in het geheim uitgeweken naar de afgelegen protestantse begraafplaats aan Landrop.”

Over het onderduikadres, de naam, geboortedatum en familieomstandigheden van het meisje is niets bekend. ,,We zouden graag meer over haar identiteit willen weten. Wie kan ons meer vertellen? Waar en bij welke familie in Hoogeloon zat zij ondergedoken? Op school was ze waarschijnlijk niet als Joods meisje bekend. Met een naam en overlijdensdatum zouden we haar toch iets van een eerbetoon kunnen brengen, dat is uiteindelijk de doelstelling”, zegt Voortman.

Gerritsen hoopt op informatie via 06-30022991 of 0497-514972.