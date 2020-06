Wie wil zingen bij nieuw zangkoor Switch in Hooge Mierde?

‘Zingen is een fijne manier om je uit te drukken en samen zingen geeft altijd een prettige verbondenheid.” Voor Nienke Jansen (26) uit Hulsel, was het een schraal jaar om zonder te zingen door het leven te gaan. Ze was vanaf de oprichting lid van zangkoor Nova in Hooge Mierde, maar dat koor wil jong blijven en hanteert daarom een leeftijdsgrens van 25 jaar.

,,Het bleef maar kriebelen en toen ik van enkele anderen hoorde dat dit bij hen ook zo was, besloten we om zelf maar een nieuw koor op te richten”, legt ze uit. In Hooge Mierde is er al veel keus om in een koor te zingen, al zijn meerdere koren wel leeftijdgebonden. Voor de jeugd vanaf 15 jaar is er Nova en voor de gevorderden Myrtha. Voor de alleroudsten is er de Vrolijcke Noot, daar tussenin zitten nog het Shantykoor en Tisento. ,,Voor een dorp met minder dan 2000 inwoners is dat inderdaad veel, erkent Jansen.

Gaat om de beleving

,,Het gaat ons vooral om de beleving, om samen iets leuks te doen en iets moois neer te zetten. Ik werk de hele dag als wijkverpleegkundige, heb mijn eigen huishouden te organiseren en ja, het is druk. Dat geldt ook voor anderen in de doelgroep waar we op mikken, mannen en vrouwen tussen 25 en pakweg 40 jaar. Velen hebben al kinderen wat het leven nog drukker maakt”, geeft Jansen aan.

,,Maar ik merk zelf dat als ergens je passie ligt, je er nog wel tijd voor vrij kunt maken. Voor mij is dat het zingen, het liefst samen met anderen. Dian Spooren en Debby van Gisbergen zijn twee meiden waar ik vaak samen mee gezongen heb, met zijn drieën proberen we het nieuwe koor Switch van de grond te krijgen.” Een dirigente is al gevonden, aldus Jansen. ,,Jos Jansen, die in Hooge Mierde al meerdere koren mee opzette, kwam met Femke Schmitz.

Nu kunnen anderen zich aanmelden, je hoeft niet uit Hooge Mierde te komen, het mag uit de hele Kempen. Dus vind je het leuk om in een koor leuke rock- en popnummers te zingen en af een toe een optreden te verzorgen? Stuur dan een mail.” Het nieuwe koor wil op woensdagavond een keer in de twee weken gaan repeteren in de Schakel in Hooge Mierde. Jongeren die een instrument bespelen zijn ook welkom.