Wielerparcours Bergeijk biedt ook podium voor hardlopers

Hiermee komt weer een mooi hoofdstuk bij de lange wielerhistorie van het dorp. Zo blonk de Kempengemeente in een ver verleden uit in de omgeving met niet minder dan twee wielerbanen. De oudere inwoners kunnen de plekken van die banen blindelings aanwijzen. En natuurlijk had Bergeijk een paar bekende snelle mannen als Antony Theus en Jan Peels. Het nieuwe hoofdstuk is wel even wennen: een hardloopwedstrijd over het parcours van de renners die daarna nog wat sneller door de staten denderen.

Poolshoogte

Het wielercomité van Bergeijk, vertegenwoordigd door voorzitter Frank van der Meijden, penningmeester Jos Lemmens (57), en de bestuursleden Eric Peels (57) en Henk Verhoeven (65) die alvast poolshoogte nemen bij de start- en finish voor het gemeentehuis is het roerend eens: na een gedwongen stilte van twee jaar komt er weer een ronde met alle dynamiek die daar bijhoort. „Met 75 grote sponsors en 20 kleinere geeft het bedrijfsleven ook veel steun aan onze ronde”, zegt de penningmeester. „Die steun was ook weer snel geregeld. De ronde draait hier ook op veel vrijwilligers en de andere bestuursleden Lenie en Jeroen, die we heel dankbaar zijn.”

Natuurlijk vormen de fietsers de hoofdschotel van de kermisronde verdeeld over Nieuwelingen/Junioren, vrouwen Elite/Beloften en mannen Elite/Beloften. Puntje van zorg was nog wel de deelname van de vrouwen. „Die rijden liever een meerdaagse wedstrijd”, weet de voorzitter. „Maar we hebben er toch al twintig die hier komen fietsen.”

Tussenpauzes

De kermisronde giert al 28 edities door het centrumgebied. En toch was er lang een kermis zonder ronde. Sinds 1982 heeft de koers met wat tussenpauzes ‘vat op Bergeijk’. „Na de jaren negentig was er hier geen wielerclub meer”, vertelt Verhoeven, die van zijn medebestuursleden meteen een pluim krijgt als ‘fundament van de ronde’ met een wielerhart en veel ervaring. „Na het NK tijdrijden in 2002-2003 is sinds 2005 een vaste reeks jaarlijkse koersen gereden.” De mannen noemen in de lijst van winnaars nog even de kersverse Touretappewinnaar Fabio Jakobsen die in 2017 in Bergeijk won.

Maar dan toch naar het bijzondere voorgerecht: rennen in een Street Run. ,,Het idee daarvoor is drie jaar geleden geboren via Frans Pasmans die loopgroepen in de dorpen heeft. De run is een mooie afwisseling. We hebben in de streek serieuze hardlopers, zoals oud-mountainbiker Rudi van Houts. Die hebben hier een unieke kans op een afgezet parcours over harde ondergrond. Wielrennen en hardlopen zijn duursporten. We kijken of het klikt.”

Karakteristiek

Wat maakt de ronde van Bergeijk karakteristiek? „Het is een mooie, maar technisch moeilijke ronde met veel bochten.” De organisatie overhandigt een lijstje met toppers die dinsdag aan de start verschijnen. Zo komt Jelle Johannink, Nederlands kampioen bij de Elite mannen zonder contract, maar ook Remco Schouten en de talenten uit de buurt, zoals Rens en Jordy Vermeulen. Bovenop al het moois heeft het bestuur nog een wens: „Het zou mooi zijn als hier meer Belgische renners komen rijden.” Info: wielercomite-bergeijk.nl

