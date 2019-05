Wielrenner zwaargewond bij ongeluk op Kempenweg in Oirschot

Spanning van de oorlog voelen in het bos in Hoogeloon

13:19 HOOGELOON - 75 jaar bevrijding wordt in Hoo­geloon op een bijzondere manier herdacht. Toneelvereniging St. Pancratius brengt het oorlogsverhaal van Hoogeloon in een aantal avondvoorstellingen op de planken. Niet letterlijk, want de uitvoeringen vinden plaats in de open lucht, in de bossen bij Heieind. Zo ervaart de bezoeker aan den lijve de spanning en het avontuurlijke van de laatste dagen voor de bevrijding in 1944.