WIJ WEsterhoven winnaar Kempentrofee

Vernieuwend

Met de uitreiking van de Kempentrofee wil het Streekplatform (een samenwerkingsverband in de Brabantse Kempen) initiatieven en projecten onder de aandacht brengen die zich onderscheiden door hun vernieuwende aanpak of samenwerking. De twaalfde editie van de uitreiking vond plaats in Domein Oogenlust in Eersel, waar de prijs werd uitgereikt aan een afvaardiging van WIJ WEsterhoven. De organisatie was in handen van het Huis van de Brabantse Kempen, in samenwerking met de gemeente Eersel en Industrie Groep Eersel. De avond werd gepresenteerd door Pythia Winia.