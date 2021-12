‘Wij worden goed gevonden’; sushi, mannenmode en fietskleding in Eersel

EERSEL - De jonge ondernemers die in februari van dit jaar een winkel in de Nieuwstraat in Eersel startten zijn nog steeds positief, en met de nieuwe strenge lockdown creatiever dan ooit.

Volgens Rick Dierckx en Remo Louwers van Denim Sports Bar ging dit jaar eigenlijk supergoed. ,,We hebben een goed begin gehad.” Door corona ging het op en af. Na elke persconferentie was de eerste week bij hen in de winkel heel rustig. ,,We zijn nog steeds een nieuwe winkel. Je kan nog niet vergelijken met vorige jaren, maar we hebben vertrouwen in de toekomst.”

Volgens de heren gaan mannen maar een paar keer per jaar goed shoppen. Meestal is er een aanleiding of een doel, bijvoorbeeld een feestje. Dat er veel gelegenheden niet doorgaan, daar hebben ze wel last van. ,,Gelukkig zijn we altijd open mogen blijven. Op afspraak shoppen, vaak in de avonden, was elke dag vol.”

Quote Nu gaan we pas-tas­sen aanbieden, en met kleding en advies op afspraak naar de mensen thuis Rick Dierckx, Denim Sports Bar

Altijd zijn ze op zoek naar nieuwe kansen. De shopping events die Visit Eersel op zondag organiseerde waren - verantwoord - druk. ,,Nu, in deze lockdown, gaan we pas-tassen aanbieden, en met kleding en advies op afspraak naar de mensen thuis.”

Vliegende start

Ook Roy de Waal heeft met Bike Fashion een vliegende start gehad. ,,De zomermaanden waren heel goed. We hebben veel terugkerende klanten. Door corona zijn mensen op zoek naar een alternatief voor de sportschool. Thuiswerkers gaan overdag fietsen.”

In Nederland zijn maar twee fysieke winkels zoals deze. Met nieuwe merken trekken ze weer nieuwe klanten aan. ,,We zijn nog bezig naamsbekendheid op te bouwen. Mond-tot-mondreclame heeft tijd nodig.” De kracht van het concept is volgens De Waal persoonlijk advies aan de klant bieden, en belevingen neerzetten. ,,We doen voedingspresentaties, advies in lichaamsverzorging. We wilden ook graag social rides organiseren, maar dat kon niet doorgaan.”

Naar de klanten thuis

Met de nieuwe maatregelen hebben ze nagedacht over hoe ze het concept door kunnen trekken: bij de klanten thuis een-op-een afspraken plannen na een oriëntatiegesprek via de telefoon. ,,Wij gaan naar de klant toe. Ze mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Persoonlijk advies is echt anders dan kopen via een beeldscherm. Dat is goed bevallen bij onze klanten.” Call and collect is ook een optie. De Waal: ,,Maar ik hoop dat de winkel vanaf 14 januari weer open gaat.”

Quote We zien dat veel mensen terugkomen. De vraag naar sushi is enorm Roy van de Braak, Sushi Eight

Roy van de Braak van Sushi Eight spint garen bij de coronasituatie. ,,Wij worden goed gevonden. We zien dat veel mensen terugkomen. De vraag naar sushi is enorm. De vestiging in Eersel, die in februari opende, was nummer veertien van de keten. Deze week opent de 29ste vestiging, deze keer in Gelderland.”

Waar dit bedrijf juist tegenaan loopt, is het vinden van personeel. Zowel in de horeca als voor bezorgen. ,,Wij zijn niet de enige in de wereld. We blijven proberen. Het is van belang om goede voorwaarden te hebben, en te zorgen dat personeel het naar zijn zin heeft. Vooral in dorpslocaties gaat het rond, als het fijn werk is. In schoolexamentijd is het lastig, maar onze werktijden zijn ideaal.”