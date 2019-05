Wijkagent Hennie de Leest stopt na 40 jaar

De Leest startte zijn politiecarrière in 1979 en kwam al snel bij de ME terecht. ,,Een pittige tijd”, zo erkent hij. ,,Tijdens de anti-kernwapenprotesten in Woensdrecht werd er nog op ons geschoten. In die tijd heb ik wel geleerd dat het soms slimmer was om een stapje terug te doen.” Daarna volgde nog een korte periode bij Jeugd en Zeden, maar het vooral binnen werken beviel maar matig. Zo kwam hij terecht bij de post Best. Als wijkagent in De Beerzen en Spoordonk kreeg hij volop de gelegenheid om ‘het veld’ in te gaan.