Wijkje in Oirschot eert architect Toon Bullens

In het midden van het plein, naast de moeraseik, staat een blauwe paal met daaraan drie naamborden; de Toon Bullens Straat, de Toon Bullens Bank en het Toon Bullens Plein.

Bewoner Kees van Eekelen sprak de architect rond 12.30 uur toe om te laten weten hoe fijn het wonen is in deze straat. Totaal verrast en ontroerd nam Bullens de woorden in ontvangst. ,,Wat leuk!” en meteen erachteraan: ,,Hebben jullie het wel lol gehad bij het vergaderen hierover?”

Geen steen verkeerd

Van Eekelen weet dat Bullens trots is op dit project, dat in 2010 gereed was. ,,Toon zei me ooit ‘hier ligt geen steen verkeerd’. Wij bewoners vinden dit ook en daarom eren we hem. Het straatnaambordje is tijdelijk, het gaat om het gebaar.”

Veel woningen in deze straat zijn van de hand van Bullens. Het rode ronde gebouw met twaalf huurappartementen, daar begon het allemaal mee. Die heeft hij in opdracht van de gemeente getekend. Bullens: ,,De gemeente wilde dat gebouw tegen een tuingrens plaatsen. Dat vond ik geen goed idee. Om contact met buren goed te houden moet je er wat ruimte tussen houden.”

Glazen erkers en ronde ramen

Later tekende Bullens ook het stedenbouwkundig inbreidingsplan. ,,Ik zette de Volte (het ronde gebouw. red.) tegenover de Leegte (het ronde pleintje verderop. red.).” De woningen en straat tekende hij met een zichtlijn op de kerktoren, met glazen erkers voor contact met buren en met ronde ramen voor samenspel met het plein.

Quote Architec­tuur gaan over bouwen maar nog meer over mensen Toon Bullens

Bullens: ,,Een ronding betekent in mijn optiek het gevoel van omarming. Kijk, architectuur gaan over bouwen maar nog meer over mensen. Hoe ze samen dingen doen of kunnen doen, en elkaar kunnen blijven zien. Dat is wel altijd een drijfveer van mij geweest.”

Titanic in de Broekstraat

De architect heeft in Oirschot vele projecten getekend. Als zoon uit een echte aannemersfamilie kwam hij logischerwijs in de bouwwereld terecht. Maar hij vond de regiekant interessanter dan de bouwkant, daarom leerde hij verder aan de Academie voor Bouwkunst en Architectuur in Tilburg. Het paviljoen bij de Spoordonkse Watermolen, hotel De Moriaan en een bedrijfspand aan de Broekstraat zijn ook een paar voorbeelden van zijn hand. ,,Dat bedrijfspand in de Broekstraat wordt in de volksmond de Titanic genoemd”, lacht Bullens.

Met zijn gezondheid heeft hij wat pech, zoals hij het zelf noemt. Hij had gehoopt tot zijn 75ste te kunnen werken. Af en toe wordt hij toch nog geraadpleegd bij verbouwprojecten, daar is hij blij mee. ,,Dat ik heb kunnen bijdragen aan woon-en werkplezier van mensen, dat maakt me trots.”