Wijn uit Eersel, nu op afdronk

EERSEL - De broers Frits van Sambeeck (70) en Lex van Sambeeck (73) en hun zwager Jan Verspaandonk (78) maken al vijftien jaar een voortreffelijke wijn van eigen zandbodem. Omdat de rondleidingen dit jaar in het water zijn gevallen, is een beperkt aantal flessen verkrijgbaar bij TIP Eersel.

In het buurtschap de Hees loopt Frits van Sambeeck op blote voeten door de prachtige tuin van de Eerselse wijngaard de Catharinahoeve. Zijn vrouw, vroeger schaapherder, heeft hier de groene vingers. Honden, twee paarden in de wei aan de overkant, en een paar Drentse heideschapen van twintig jaar oud - ,,mijn vrouw kan er niet van scheiden” - vervolmaken het plaatje.

,,Wij zijn begonnen toen onze moeder, Catharina, pas overleden was en we alle drie gepensioneerd raakten. We zochten een nieuwe, uitdagende tijdsbesteding. Ik kreeg de mogelijkheid om hiernaast een stukje grond te kopen. Daar kwamen de druivenstokken, en de wijnmakerij kwam achter in de tuin”, vertelt Frits die er speciaal een vinologenopleiding voor deed. ,,De hele familie ontmoet elkaar tijdens het snoeien en druiven plukken, zoals moeder het gewild zou hebben. In november organiseren we een eet- en drinkfestijn. En dan eigen wijn drinken.”

Trots op onze smakelijke wijn

Af en toe worden er op de Catharinahoeve, op verzoek, rondleidingen gegeven. Daarmee worden de kosten voor de flessen, kurken en de algehele exploitatie gedekt. Lex: ,,Ons uitgangspunt is, dat wij geen wijn willen verkopen als de mensen het niet geproefd hebben. We willen het doen met een praatje. Niet dat we twijfelen aan de kwaliteit, we zijn trots op onze smakelijke wijn.”

Van de kleine wijngaard met 170 stokken komt 600 à 700 kilo druiven per jaar, gemiddeld 350 flessen. ,,Vijftien jaar geleden was Nederlandse wijn nog bocht. In het begin hebben we heel wat in de gootsteen gekieperd”, lacht Frits. ,,Bij De vereniging Brabantse Wijnbouwers, waarvan wij aan de wieg hebben gestaan, wordt veel kennis gedeeld, door bij elkaar te kijken en proeven, en via de goed opgezette website. Inmiddels heet het ‘Wijnbouwers Der lage Landen’ en heeft maar liefst 900 leden. Ongelofelijk hoe fanatiek en beleerd die mensen zijn.”

Typisch Nederlandse hobbydruif

,,We zijn met onbekende druivensoorten begonnen en gebruiken nu Solaris, een heel bekende, moderne witte druif. Voor rood wordt Cabernet Cortis gebruikt, een typische Nederlandse hobbydruif. Een belangrijk element voor de keuze is de resistentie voor ons wisselende klimaat. Er is hier een korte groeitijd en kans op rot. Vorig jaar was het 40 graden, dan droogt de druif in. Er blijven minder druiven over maar hij wordt wel intenser”, aldus Lex. ,,Al met al is het het hele jaar door veel werk. Misschien moeten we er een keer mee stoppen, maar dan hebben we een mooie periode gehad.”