Wijn van de pastoor, boeken en devotionalia onder de hamer voor glas-in-loodramen

OIRSCHOT - Om geld in te zamelen voor drie nieuwe glas-in-loodramen voor de voormalige doopkapel van de Oirschotse basiliek wordt in de pastorietuin een ludieke veiling gehouden.

Pastoor Spijkers biedt een hoeveelheid wijn uit zijn privécollectie aan. Ook worden er boeken en devotionalia, van laag tot hoger geprijsd, te koop aangeboden via marktkraampjes.

Aanleiding voor het laten maken van de glas-in-loodramen is de ontmoeting van pastoor Spijkers met kunstenaar Marc Mulders. Dat gebeurde vorig jaar tijdens de herinzegening van enkele van Mulders’ ramen in het kapelletje op landgoed Baest.

Spijkers: ,,Marc Mulders had ik al ooit eerder ontmoet, meer dan vijftig jaar terug. Ik was toen kapelaan in de Sacramentsparochie in Tilburg. Nadat ik hem vorig jaar weer ontmoet had, in de natuur op landgoed Baest, ontstond het idee om met glas-in-loodramen een boodschap over te brengen.”

‘Goed zijn voor de aarde en voor elkaar’

Het thema ‘Goed zijn voor de aarde en voor elkaar’ is een boodschap waar Spijkers van harte achter staat. ,,Het is een soort droom, oog hebben voor de natuur én onze medemens. Ook Marc kan zich in dit thema vinden, ondervond ik tijdens gesprekken. Hij vindt het een grote eer om deze ramen te mogen ontwerpen en maken. Samen met een team van ambachtsmensen zal hij vele maanden aan de ramen werken; glas snijden, etswerk, emaille-grisaille schilderingen, in lood zetten.”

De kosten voor dit project bedragen 190.000 euro. Inmiddels zijn er al diverse schenkingen binnengekomen, naar aanleiding van het jubileum van de pastoor. Maar er is nog meer nodig. En daarom stelt hij nu wijn uit zijn privé collectie beschikbaar.

Hans Latour is samen met Johan van Genechten veilingmeester. Precies twaalf jaar geleden haalden zij, samen met Joris van Esch, tijdens een dienstenveiling voor de restauratie van de Oirschotse Sint Pieter een flink bedrag op. Latour: ,,Nu komt de wijn van meneer pastoor bij ons onder de hamer. Wij zullen deze, en enkele andere zeer ludieke veilingitems, van harte onder de aandacht brengen.”

Quote De veiling is voor iedereen toeganke­lijk. Voor de grote maar ook kleine portemon­nee. Zelfs voor mensen met geen portemon­nee Johan van Genechten

Van Genechten: ,, De veiling is voor iedereen toegankelijk. Voor de grote maar ook kleine portemonnee. Zelfs voor mensen met geen portemonnee. We maken er een leuke middag van en wie weet gaat er iemand weg met een van de unieke items. We doen niet aan voorbereiding behalve dat de veilingkavels bekend moeten zijn. Verder loopt het zoals het loopt, we hopen op een boel gezelligheid en verbroedering.”

Naast de flessen wijn wordt ook het meemaken van een compleet verzorgde touretappe met de wielerploeg van Jumbo-Visma geveild. En er staan ook een helikoptervlucht en een schilderij van Anton Heijboer op de kavellijst. Zondagmiddag 11 september vanaf 14.30 uur, Nieuwstraat 17a in Oirschot. De veiling start om 15.30 uur.