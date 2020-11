Wil Gijsbers moet jarenlange strijd rond zomerhuisje opgeven

Ruim 100 banen extra en twee nieuwe distribu­tie­cen­tra in regio Eindhoven van Amerikaan­se gigant XPO Logistics

18 november EINDHOVEN/OIRSCHOT - De gebouwen staan er al, voor twee nieuwe distributiecentra van XPO Logistics in Eindhoven en in Oirschot. Meer dan honderd nieuwe medewerkers werft de Amerikaanse logistieke dienstverlener in de regio.