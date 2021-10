Wildbeheerders doen meer dan alleen jagen in de Kempen

Onder het genot van een glaasje Jägermeister en een optreden van de Kempische Jachthoorngroep maakte het publiek kennis met het werk van de WBE. Diezelfde Jachthoorngroep luisterde ook de Hubertmis op, die eerder op de dag in een sfeervol aangeklede Hofkerk werd geleid door pastoor Buyens.

De WBE vertegenwoordigt zo’n tweehonderd jagers uit de gemeenten Bergeijk, Eersel en Valkenswaard. Samen beheren zij in dit gebied zo’n 14.800 hectare aan jachtvelden.

Dat dit veel meer inhoudt dan op pad gaan met jachtgeweer en -hond, vertelt een woordvoerder van de gemeente Valkenswaard. ,,Twee keer per jaar hebben we een landschapsuitvoeringsoverleg. Daarbij zitten uitvoerders van onder meer Brabants Landschap, IVN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en WBE. Jagers zitten veel in het veld en melden in dit overleg dat bijvoorbeeld een houtsingel onderhoud nodig heeft. Voor de gemeente is het een voordeel dat de jagers ook de wildstand in de gaten houden. Ze zijn gemotiveerd om samen te werken en geven daarbij openheid van zaken.”

Gemeenten zitten vaak tussen de criticasters en de wildbeheerders. ,,Regelmatig houden we excursies in het veld om te laten zien waar we mee bezig zijn en welke resultaten bereikt zijn. Vaak zien we dan dat de kritiek genuanceerder wordt”, aldus de woordvoerder.

,,We liggen onder een vergrootglas”, weet ook Roeland van Hooff, kersvers voorzitter van de WBE. ,,Daarom leggen we zo goed mogelijk uit wat we doen en waarom. Vaak ontstaat er dan begrip. Maar er blijft een groep waarbij dat niet lukt.”

Quote De provincie Noord-Bra­bant streeft qua zwijnen een nulstand na, maar volgens mij is dat niet meer haalbaar Roeland van Hooff, Voorzitter WBE Zuid-Oost Kempen

De WBE vormt in het buitengebied vaak de ogen en oren van de politie, volgens de voorzitter. ,,We signaleren onder meer dumpingen van (drugs)afval.” De jagers zien ook de populatie aan wilde zwijnen gestaag toenemen. ,,De provincie Noord-Brabant streeft een nulstand na, maar volgens mij is dat niet meer haalbaar”, stelt Van Hooff.

In het gebied van de WBE Zuid-Oost Kempen zitten grote populaties wilde zwijnen in de Staatsbossen bij Witrijt en in de natuurgebieden De Malpie en De Plateaux. ,,Een zeug kan in februari acht tot tien biggen werpen. Die hebben hier voldoende te eten. Het gevolg is dat ze in het najaar al drachtig kunnen zijn”, schetst Arnoud Heijke het probleem.

De Eerselnaar is bestuurslid van de WBE. Zaterdag presenteerde hij een rapport waarin de WBE aan de gemeenten rekenschap aflegt over vijf jaar beheer van de populatie wilde zwijnen in het werkgebied. Namens de gemeente Bergeijk nam wethouder Mathijs Kuijken het rapport in ontvangst. ,,Vorige week vond op de net geopende N69 op ons grondgebied al een aanrijding met een wild zwijn plaats. Daarnaast kunnen ze de Afrikaanse varkenspest verspreiden. Wij staan dan ook de nulstand voor die de provincie nastreeft.”

Kuijken noemt het regelmatig overleg met de WBE heel constructief. Om een goed wildbeheer te faciliteren, stelde de gemeente enkele hoogzitten, een soort kleine uitkijkpunten, beschikbaar aan de jagers. Daarnaast heeft zij op de gemeentewerf in een koelcel een container waarin slachtafval kan worden aangeboden. ,,Het was voorheen gebruikelijk dat het slachtafval terug de natuur in ging. Maar daarmee liepen we het risico van verspreiding van de varkenspest.”