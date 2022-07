Wildcrossers weren? Oirschot plaatst 150 verkeersborden: ‘Je kunt niet zeggen dat je die niet hebt gezien’

De Notenboom in openlucht­the­a­ter Luyksges­tel over grote veranderin­gen in het boerenle­ven

LUYKSGESTEL - Op woensdag 6 juli gaat De Notenboom in première in het openluchttheater van Luyksgestel. Een actueel toneelstuk over grote veranderingen in het boerenleven. De repetities zijn in volle gang.

1 juli