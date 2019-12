Wilde zwijnen gespot in woonwijk Eersel

Op social media verschenen al diverse berichten over de ronddolende zwijnen in Eersel. Op Facebook circuleert zelfs een video waarop twee varkens te zien zijn die met hoge snelheid door de Monseigneur de Haassstraat rennen.

De gemeente geeft aan dat de dieren in principe mensen uit de weg gaan, maar gevaarlijk kunnen worden als ze zich bedreigd voelen. Eersel raadt haar burgers om deze reden aan de everzwijnen niet te voeren of te aaien. Hondeneigenaren kunnen hun honden het beste zoveel mogelijk uit de buurt houden van de wilde varkens.

Geen verrassing

Op zichzelf is de aanwezigheid van deze dieren in Eersel geen verrassing, aldus wethouder Steven Kraaijeveld. Wilde zwijnen laten zich de laatste jaren weer vaker zien in de regio. Ook in Reusel rukten de varkens onlangs op naar de kern van het dorp, waar zij een grasmat van een voetbalveld wisten om te ploegen.

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant. Op papier wordt er een nulstand gehanteerd: dat betekent dat er geen zwijnen in de provincie mogen zijn.

Maar in de praktijk is dat doel onhaalbaar, en wordt de jacht op zwijnen vooral ingezet als er schade of overlast is door de dieren, of als zij zich verder dreigen te verspreiden. ,,Vijf jaar geleden werden er in de gemeenten Bergeijk, Valkenswaard en Eersel samen nog maar vijf zwijnen afgeschoten. Dit jaar waren dat er al 84. En dat zijn ook steeds vaker opvallend stevige, grote exemplaren,”aldus Kraaijeveld.

Ongewoon

Dat de zwijnen zich in een dichtbewoond gebied waagden is zeer ongewoon, volgens Arnoud Heijke van Wildbeheereenheid (WBE) Zuidoost Kempen. ,,Dieren die rondom de dorpen rondlopen is een bekend fenomeen. Maar dit is niet normaal. Ze hebben meestal geen behoefte zich onder mensen te roeren. Wellicht zijn de everzwijnen vanuit Riethoven overgestoken naar de Monseigneur de Haasstraat.”

Deze situatie is ook zeer onwenselijk te noemen, legt Heijke uit. ,,Dit proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. In principe zijn zwijnen op hun hoede en gaan ze een confrontatie met mensen uit de weg. Maar als ze zich in het nauw gedreven voelen kunnen ze aanvallen. En een zwijn kan ongekend hard bijten.”