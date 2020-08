Willem en Janny uit Oirschot blij met reuring in de vergrijsde jachthavens

AALST/HEUSDEN/OIRSCHOT - Dat door de coronacrisis meer mensen hun vakantie op het water doorbrengen, is ook in de jachthavens duidelijk merkbaar. Het is er druk. En niet meer alleen met vooral senioren, zoals de afgelopen jaren het geval was, maar ook weer met jongeren en gezinnen. En dat komt de sfeer ten goede.

Voor Willem en Janny van den Dungen uit Oirschot is het helemaal een bijzondere zomer. Ze genieten met volle teugen van de reuring in jachthaven Het Esmeer. Het had namelijk niet veel gescheeld, of dat had niet meer gekund.

,,In maart heb ik in de sportschool een hartstilstand gehad”, vertelt Willem. ,,Ik ben gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens een openhartoperatie zijn er vijf omleidingen gemaakt. En toen kreeg ik ook nog corona. Hoge koorts, hoesten. Nou, dat voelt niet fijn als je borstkas helemaal beurs is.”

Wonder boven wonder is Willem weer helemaal boven Jan. ,,En daarom genieten we nu dubbel zo hard”, legt zijn vrouw Janny uit. ,,Omdat we weten dat het ook zomaar afgelopen kan zijn.” Ze blijven nog even in de thuishaven in Aalst, in afwachting van een bevriend, gepensioneerd koppel waarmee ze half augustus naar Friesland gaan varen. ,,Maar hier in de haven is het prima hoor. Er komen iedere dag nieuwe mensen. We zien inderdaad meer gezinnen, en dat is hartstikke leuk.”

‘Hopelijk blijft het zo’

Want laten we eerlijk wezen, in menige haven was het een beetje een dooie boel. Vooral door goedkope vliegvakanties, nam de belangstelling voor de pleziervaart in eigen land de afgelopen twintig jaar af. Jachthavens vergrijsden. ,,Nu zien we weer jonge mensen en gezinnen", constateert Walter Esch, voorzitter van watersportvereniging Het Esmeer in Aalst. ,,Dat is echt heel leuk. Hopelijk blijft dat zo.”

Aan het gezin Mierop zal het niet liggen. Vader en moeder zijn met hun twee jongste kinderen van 15 en 11 te gast in de haven langs de Afgedamde Maas. ,,Wij wonen op Goeree-Overflakkee en zijn nu in Brabant op vakantie.” Gedurende drie weken is de motorkruiser Lake Side hun varende vakantiehuisje. ,,Het is hier in de haven best druk, maar heel gezellig. Het bevalt ons hier uitstekend.”

Dagelijks 70 à 80 passanten in Heusden

Ook in de haven van Watersportvereniging Heusden is het een drukte van belang. De studenten Rein en Larah doen er vakantiewerk. Zij moeten ervoor zorgen dat er een plekje is voor de vele passanten. ,,Op drukke dagen zijn dat er zo'n 70 à 80", legt Rein uit. Hij bevestigt dat er deze zomer meer jongeren en gezinnen op het water te vinden zijn. Zelf heeft hij daar ook aan bijgedragen. ,,Wezen zeilen op de Waddenzee, met vrienden", legt hij uit. ,,En inderdaad, normaal gaan wij naar het buitenland.”

Volledig scherm De familie Mierop woont op Goeree-Overflakkee brengt hun zomervakantie op het water door. In jachthaven Het Esmeer in Aalst hebben ze het prima naar hun zin. © Brigit Groeneveld/BD