Willibrord van Beek (VVD) waarnemend burgemeester Bladel

BLADEL - Willibrord van Beek (74) is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bladel. Zijn benoeming gaat in op 1 februari. De VVD’er is de tijdelijke opvolger van burgemeester Remco Bosma die dijkgraaf wordt in Noord-Holland.