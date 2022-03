Wim Spijker (1941-2022) streed vol energie en levenslust voor de rechten van mensen met een handicap

Man dreigt met pistool tijdens verkeersru­zie in Veldhoven, politie vindt daarna kilo’s drugs in zijn huis in Bladel

BLADEL- Bij een verkeersruzie bedreigde een bestuurder donderdag een andere bestuurder met een pistool. Dit gebeurde bij tankstation Oeienbosch aan de A67 in Veldhoven. De verdachte werd even later in Eersel aangehouden. Daarna onderzocht de politie zijn woning en vond kilo’s drugs, ruim 44.00 euro contant geld, munitie en verschillende dure horloges en sieraden.

11 maart