Wim van der Leegte koopt kerk in Duizel: ‘Hij wilde iets teruggeven aan de mensen en het dorp’

In één keer raak prikken met infuus­naald dankzij nieuw onderzoek medewerker Catharina­zie­ken­huis

24 september EINDHOVEN - Het aanbrengen van een infuus voor een operatie is soms lastig. Het lukt in 19 procent van de gevallen niet om in één keer raak te prikken, stelt het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Maar er is hoop voor de patiënten. Anesthesiemedewerker Rick van Loon ontwikkelde een techniek die het slagingspercentage spectaculair verbetert.