Wind zorgt vooralsnog niet voor problemen voor optochten Zuidoost-Brabant

,,Het weer zal onstuimig zijn in de morgen, maar het zal beteren in de loop van de dag", laat Stijn van de Commissie Kempen Optocht Hapert weten. ,,Er is een waarschuwing uitgedaan naar de deelnemers om voorzichtig te zijn onderweg en zo mogelijk later op te bouwen. Hiermee worden de risico’s kleiner."

,,We staan in nauw contact met de gemeente, en die heeft hierin altijd het laatste woord", zegt Marcel van Gils van CV de Toeters in Budel-Schoot. ,,Veiligheid staat voorop dus als we ook maar een beetje vermoeden dat die in het gedrang is dan zullen we maatregelen moeten nemen. Maar vooralsnog gaan we ervan uit dat het doorgaat.”