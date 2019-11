Windpark De Pals in Bladel roept weerstand op

Windturbines zijn milieuvriendelijk, maar ja, ze moeten ook ergens staan. De vier die windpark De Pals voor ogen heeft, horen in ieder geval niet langs de A67 in de bossen van de gemeente Bladel te staan, zo vinden de milieuclubs.

De Stichting Groen Kempenland, de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Milieuwerkgroep Kempenland waren gisteren bij de rechtbank om hun visie te geven. Zij waren in beroep gegaan tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Bladel wil verlenen.

Camping De Achterste Hoef was ook aanwezig. De exploitant was eveneens in beroep gegaan. Voor de vakantiegangers is het geen prettig (voor)uitzicht om in de verte tegen een stel turbines aan te kijken, daar kwam het verweer op neer.

Zwarte specht

De plaatsing van het viertal betekent een verlies van natuur van 0,6 hectare. De gemeente Bladel voerde aan dat dat elders ruim gecompenseerd wordt met 6,4 hectare aan 'nieuwe' natuur. De jurist van de milieugroeperingen, mr. J. Dijk, had zo zijn twijfels. Het bos is van belang voor onder andere de zwarte specht. ,,Op die compensatiegrond richt de gemeente een kruidenrijk grasland in. Daar heeft die specht weinig aan."

Voor de strook waar de windturbines komen, hoeven geen bomen gekapt te worden. Bovendien telt het bosgebied in Bladel circa 400 hectare. De specht heeft straks nog steeds volop de ruimte, was het antwoord van de gemeente. Wat betreft geluid zijn er meer problemen. De initiatiefnemer heeft volgens jurist Dijk het meest lawaaiige type windturbine uitgezocht. ,,In de nacht valt dat geluid extra op omdat alles rondom de turbines natuurlijk in diepe rust is."

Waarom juist daar?

De vraag van de rechtbank kwam waarom de windmolens nu juist daar moeten komen staan. De gemeente Bladel bleek echter over bijzonder weinig plekken te beschikken waar dat zou kunnen. Omdat de snelweg daar al ligt, kunnen de turbines ook, in één lijn, de weg volgen. Dat stoort het minste en lijkt een logische keuze.

Maar daar zijn de milieuverenigingen het niet mee eens. De molens, 240 meter hoog, blijven van verre zichtbaar, zeker ook vanaf de nabijgelegen Cartierheide. ,,Nu is dat een groene zone, straks kijk je in de verte tegen die dingen aan", aldus een spreker van een van de milieuclubs. Bladel kreeg van Dijk het verwijt dat er in het Kempengebied breder gekeken had moeten worden.