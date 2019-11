Windpark Reusel weer wat dichterbij

Woningen in en achter Fraterhuis Reusel

20:43 REUSEL - In en achter het Fraterhuis aan de Groeneweg in Reusel komen 24 woningen. Het college van B en W. is bereid mee te werken aan plannen van woningcorporatie De Zaligheden. Het gaat om het vroegere gebouw van de fraters waar tijdelijk statushouders zijn ondergebracht.