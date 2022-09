Windparken Reusel en Arendonk naderen elkaar

REUSEL - De vijf windmolens aan de Laarakkerdijk in Reusel krijgen binnenkort twee buren aan de Belgische zijde van de grens. Op haar eigen terrein gaat Ravago plastics in Arendonk twee windturbines bouwen met een ashoogte van 200 meter.

Met de wieken van 70 meter lengte erbij worden ze ruim vijftig meter hoger dan de bestaande Reuselse molens. De elf nog te bouwen windmolens aan de Postelsedijk in Reusel gaan later nog de kroon spannen met hun 248 meter. De aanvoer van de onderdelen voor de Belgische turbines gaat maandag van start en gaat voor een groot deel over Nederlands grondgebied.

De komst van de Arendonkse windturbines wordt door de inwoners van de Rode Del in Arendonk met argusogen gevolgd. De bungalows staan daar nog vredig in de bossen van het natuurgebied rond Ravago Plastics. Die bewoners kwamen eerder in verzet toen de Nederlandse molens voor hun woningen kwamen, nu de Belgische turbines aan de andere kant van hun huizen komen hopen ze nog dat die molens niet gaan draaien. Schade voor de natuur voeren ze daarvoor als belangrijkste argument aan, zo is in een nieuwsbrief van de bewonersvereniging te lezen.

Verkeershinder

Maar de vergunningen voor de Belgische molens zijn inmiddels verleend en de voorbereidende werkzaamheden hebben al plaatsgevonden. Afgelopen week werden een aantal zandpaden van rijplaten voorzien om de aanvoer van de megaonderdelen vanuit Reusel mogelijk te maken. Voor het vervoer van de onderdelen hoeven geen wegen afgesloten te worden, maar verkeershinder wordt niet uitgesloten. Het vervoer moet 23 september afgerond zijn.

De Reuselse natuurwerkgroep heeft zich bij monde van voorzitter Piet Peijs ook bezorgd getoond over de windmolens, maar dan specifiek over de maatregelen die genomen zijn om de onderdelen aan te voeren, zoals het kappen en snoeien van bomen in De Lensheuvel in Reusel. Vanuit de gemeente Reusel-De Mierden was nog niemand in de gelegenheid om hierop te reageren.

De aanvoer van de onderdelen gaat vanaf de noodafrit Reusel/Postel omdat de brug bij Arendonk hiervoor niet geschikt is omdat de renovatie van brug 5 uitgesteld is tot februari 2023.

De twee Belgische windmolens kunnen negenduizend gezinnen van stroom gaan voorzien, maar zullen ook gebruikt worden voor de energiebehoefte van Ravago zelf.