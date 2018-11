Wintelrese zet deur open met Kerstmis: ‘Alle stoelen mogen bezet zijn’

WINTELRE - Samenzijn, delen en aandacht voor elkaar. Dat is voor Anne-Marie Segers de essentie van het kerstfeest. Voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is, zet de Wintelrese op kerstavond haar deur open. ,,Alle stoelen mogen bezet zijn.”

Al enkele jaren loopt ze met het idee rond. En dit jaar gaat het er van komen. ,,Ik wil Kerstmis de betekenis geven die het in mijn ogen verdient: samenzijn en oprecht aandacht hebben voor elkaar. Mensen voor wie dit geen vanzelfsprekendheid in hun eigen omgeving is, zijn op kerstavond welkom bij ons.” Ze vervolgt: ,,Natuurlijk zijn er mensen die het niet erg vinden om met de feestdagen alleen te zijn. Maar voor wie dat niet geldt, kunnen de feestdagen lang duren en is de beleving vaak anders. Ik wil die mensen een fijne avond bieden in een huiselijke sfeer.”

Veel werk heeft haar initiatief niet gekost. ,,Organiseren en regelen geeft me energie. Een oproep in het dorpsblad en op Facebook leverde al veel warme reacties op. Ik weet nu al dat het dit jaar doorgaat en daar ben ik heel blij mee.”

Delen

Zo zijn er mensen die een gerecht verzorgen, versieringen aanbrengen, wijn hebben toegezegd en helpen in de bediening. ,,Het delen staat voorop. Wat verder nog aangeboden wordt, passen we in. De eerste gasten hebben zich al gemeld.”

Omdat het om delen gaat, kwam de gedachte aan sponsoring niet direct op. Toch meldden zich spontaan enkele bedrijven die haar initiatief een warm hart toedragen. ,,We starten met een inloop vanaf 16.00 uur. Het menu is nog niet helemaal bekend, we gaan voor een eenvoudige verse maaltijd. We houden rekening met mensen die naar de avondmis willen. Vervoer is geregeld.”