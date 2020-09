Winterfeesten in Reusel afgelast vanwege corona

REUSEL - De winterfeesten in het centrum van Reusel gaan dit jaar niet door. De organisatie schoof het besluit zo lang mogelijk voor zich uit, maar na intern beraad werd deze week toch de knoop doorgehakt. Als alternatief komt er enkel in het weekend van 11 tot 13 december mogelijk een winterkermis of muziekevenement.

„Met de ijsbaan alleen hadden we het wel aangedurfd”, zegt woordvoerder Tuur Raaijmakers. „Het probleem daarvan is echter dat dat financieel niet op te brengen is. De activiteiten rond het ijs zorgen voor inkomsten, waardoor we het schaatsen betaalbaar aan kunnen bieden."

Hij ziet het besluit dat nu genomen is als een realistische stap. „Natuurlijk hadden we het liever anders gewild, maar door alle perikelen rond corona is er een grote kans dat we in december nog te maken hebben met forse beperkingen. In de tent waar diverse activiteiten plaats vinden, is het lastig om voldoende afstand te waarborgen en het spreekt voor zich dat wij geen verspreider van het virus willen zijn."

Meer leven in Reusel in de winterperiode

Het initiatief van de Reuselse winterfeesten ontstond zes jaar terug toen enkele lokale ondernemers elkaar vonden. Het doel was om in de winterperiode meer leven in Reusel te krijgen. In de eerste vijf jaren van het evenement, bleek het bestaansrecht. Scholen in Reusel en omgeving kregen de kans gratis te komen schaatsen. Rond het ijs kwamen er culinaire activiteiten en verenigingen konden zich er laten zien. Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor de gilden die zich met een aantal activiteiten presenteerden.

Raaijmakers verwacht dat de winterfeesten in 2021 nog minstens éénmaal in het Reuselse centrum plaats kunnen vinden, maar omdat het terrein voor de ijsbaan ook in beeld is voor de herinrichting van het centrum, zal er daarna verder gekeken moeten worden. „We doen daar nog geen uitspraak over, simpelweg omdat er nog teveel onduidelijk is.”