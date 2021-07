Winterfeesten voor het laatst in centrum Reusel

In alle eerdere edities werd het sportieve plezier van het schaatsen gekoppeld aan een reeks evenementen in een grote overdekte hal. Reusel bewees hiermee dat schaatsen en evenementen koppelen een meerwaarde kan hebben.

,,Maar het blijft op eieren lopen,” zegt Wil Hermans. ,,Er zijn nog een behoorlijk aantal onzekerheden, zoals het toelatingsbeleid voor grotere groepen en de vraag of we het virus de baas blijven. Maar om de feesten door te kunnen laten gaan zijn we wel voorzichtig begonnen met de voorbereidingen.”

Reserveren van tijdelijke hallen

Een van die zaken is het reserveren van de tijdelijke hallen zonder daar kosten mee te maken. Ook de eerste werving van vrijwilligers is opgestart en er is communicatie geweest met de scholen over het schoolschaatsen.

,,We hadden twee jaar terug echt erg veel vrijwilligers, maar veel van hen zijn zestig plus en er zijn er in die categorie afgehaakt of zelfs overleden. Daarom hopen we onze bestanden weer aan te vullen om de mensen in te zetten als het zover is.”

Exacte data voor het begin en het einde van het evenement kan hij nog niet noemen, maar Hermans verwacht dat dat net als de voorgaande edities van de eerste week in december tot in de eerste week van januari zal zijn. Maar één ding is ook zeker,“ laat hij weten. ,,De sponsoren staan te trappelen om er weer bij betrokken te worden en dat is fijn want zij zorgen toch voor de financiële onderlegger. Het zorgt er ook voor dat we het schaatsen voor de jeugd betaalbaar kunnen houden want om hen in de winterperiode vertier te bieden, daar was het toch om begonnen.”