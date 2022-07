Winterfest wordt Zomerfest: nieuw festival in Vessem

Van Doren bezocht in het verleden veel festivals. Ook nu nog behoort ze tot de vaste bezoekers van Welons in Wintelre en Play in Eersel. ,,Vroeger hadden we in Vessem het Rietfestival. Sindsdien wordt er hier op dat gebied niets meer georganiseerd. Daarom wil ik iets leuks opzetten in Vessem.”

Haar eerste idee was een kerstboomverbranding in de eerste week van januari onder de naam Vessems Winterfest. Plaats van handeling moest het kermisterrein zijn. De kerstboomverbranding zou plaatsvinden in combinatie met een nieuwjaarsbijeenkomst voor de Vessemnaren. ,,De verbranding mocht alleen ergens achteraf, maar ik wil het per se op het kermisterrein doen. Daarvoor kreeg ik geen vergunning.”

Gekozen uit drie ideeën

Het volgende idee was een festival met een open tent, vuurkorven en Vessemse bands. Ze kreeg de tip om haar initiatief aan te dragen voor een bijdrage uit het project Krachtige Kernen van de gemeente Eersel. Een commissie koos uit elke zes kernen van de gemeente drie ideeën die goed zijn voor de leefbaarheid en sociaal samenzijn. Al snel hoorde ze dat haar initiatief bij de beste drie zat. ,,Toen heb ik Bo Hikspoors erbij gevraagd om me te helpen bij de organisatie. In oktober 2021 moest ik mijn idee pitchen voor een commissie. Dat leverde ons een bedrag op van 2014 euro. Woningstichting De Zaligheden vond het zo’n leuk idee dat ze ons sponsoren met 500 euro. Vervolgens heb ik de Vessemse ondernemers benaderd voor een bijdrage want van 2500 euro kun je geen festival organiseren.”

Om het evenement te houden is de Stichting Dorpsfeesten Wintelre in het leven geroepen. Van Doren is daarvan de voorzitter. Terwijl zo goed als alles geregeld was om in januari van dit jaar het evenement onder de naam Vessems Winterfest te houden, gooide corona roet in het eten.

Maar op 16 juli gaat het wel door onder de naam Vessems Zomerfest. ,,We doen het zonder tent want de huur is inmiddels drie keer zo duur geworden. In plaats daarvan hebben we parasols geregeld want het wordt warm volgens de weersvoorspelling”, weet Van Doren. Als horeca zijn de Vèssemse Hoeve en De Gouden Leeuw bij het evenement betrokken dat om 14.00 uur begint.

Kindermiddag

Er treden vijf regionale bands en een dj op. Hikspoors: ,,We hebben de bewuste keuze gemaakt om beginnende bands te programmeren, zoals Vennox uit Wintelre. We geven ze graag de kans om hier op te treden. De andere bands zijn Stugg, Nitro, Vintage en Ziedagewegband. De meeste daarvan treden een uur op. Daartussen verzorgt dj Wil Wouters de muziek.” Vanaf 14.00 uur is er ook een kindermiddag in samenwerking met de Stichting Buurtgezinnen uit Eersel. Er is een springkussen, ballonnenkunstenaar en de kinderen kunnen zich laten schminken.

Er zijn bij het gratis toegankelijke evenement zo’n vijftig vrijwilligers betrokken van de plaatselijke voetbal-, korfbal- en biljartclub. Van Doren: ,,Een deel van de winst gaat in een pot voor volgend jaar en een deel verdelen we onder de drie verenigingen. Het plan is om dit festival jaarlijks te laten terugkeren. Het liefst zelfs twee keer per jaar, in de winter en in de zomer.”