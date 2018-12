Wisselingen in de horeca rond de Markt in Oirschot

Gemeente Bergeijk: 'Stort­plaats Dopheide­dreef vormt geen risico'

10:44 BERGEIJK - De conclusie van bodemonderzoek leidt ertoe dat de bomen in het bos aan de Dopheidedreef in Bergeijk kunnen blijven staan. Het onderzoek heeft aangetoond dat er geen gevaar is voor planten en dieren.