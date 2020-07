Woede over ‘stikstofdieet’ voor koeien: ‘je verbiedt een hardloper iets te eten wat ze juist hard nodig heeft’

Op de keukentafel van melkveehouder Jan Klaasen uit Wintelre ligt een uitpuilende ordner. Met papieren vol cijfers over voer: de energiewaarde, het eiwitgehalte, suikers, zetmeel... Van snijmais tot ingekuild gras, Klaasen weet precies wat erin zit. ,,De voeradviseur komt hier elke maand wel over de vloer", legt hij uit. ,,De pens is in feite het hart van de koe. Het is essentieel om tot een optimaal rantsoen te komen. Zowel voor de gezondheid van de dieren als voor de melkproductie.” Het rantsoen van zijn koeien is een constante puzzel. Want melkkoeien, dat zijn in wezen topsporters. En waar wielrenners in de Tour de France een diëtist tot hun beschikking hebben om te bepalen hoeveel havermout ze 's ochtends precies op hun keukenweegschaal leggen, legt Klaasen die puzzel dagelijks voor zijn 140 melkkoeien.