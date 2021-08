Wonen in de pastorie van Steensel: ‘Als je in zo’n gek pand woont, dan krijg je er ook avonturen bij’

Geen ruimte om duurzame energie op te slaan in Kempen: 'Niet wachten tot Enexis en Tennet het over tien jaar voor elkaar hebben’

4 augustus BERGEIJK - Alleen al in de Kempen staan honderden duurzame initiatieven in de wacht omdat er geen ruimte is om energie van bijvoorbeeld zonnepanelen op te slaan. Dat moet anders, vinden regiobestuurders, die werken aan een oplossing: ‘Als we niks doen, haken ondernemers af.’