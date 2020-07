Wonen in een oud schoolgebouw: ‘We worden elke ochtend wakker met een wauw effect’

Extra laagje water voor droogval­len­de Reusel

17:00 REUSEL-DE MIERDEN - De stroming in het beekje de Reusel dreigt stil te vallen. Daarom startte waterschap De Dommel donderdag met het oppompen van grondwater. Het waterschap houdt nog vier beken in het Dommelgebied nauwlettend in de gaten.