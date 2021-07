Wonen in restanten van de Eerselse molen

Op 14 november 1940 woedde er een hevige storm in de provincie Noord-Brabant met als brandpunt van de storm de gemeente Eersel. De toenmalige burgemeester Panken schreef aan de Commissaris der Provincie Noord-Brabant: ‘Toen in den morgen circa 5.30 uur de storm op zijn hevigst was, moest het allereerst de mooie steenen windgraanmolen ontgelden, staande in de kom der gemeente Eersel, waarvan eigenaar en exploitant is H. Wijnen, molenaar en graanhandelaar. Door de voortdurende rukwinden zijn de remmen en as bezweken en de wieken in snel draaiende beweging geraakt, zoodat de as van den molen in brand vloog en de molen geheel is uitgebrand.’