Wonen op boerenerf in strijd tegen woningnood

De schetsen zien er veelbelovend uit: landelijk wonen in een kleinschalig plan. En nog betaalbaar ook, volgens de initiatiefnemers. ,,Het wachten is nu op de eerste agrariër die wil instappen. Er liggen al wat lijntjes naar boeren in onze gemeente die willen stoppen en we krijgen volop signalen uit de markt dat er nog veel meer vrijkomt. Voor ons is het belangrijk om op korte termijn een project te kunnen starten. Iets wat je kan concreet kan laten zien, verkoopt natuurlijk eenvoudiger dan een plan op papier”, aldus Koen van Hout van Vicus Woonprojecten in Oirschot. Zijn partner is bouwondernemer Paul Pijnenburg uit Spoordonk.

,,Op dit moment lopen er ook gesprekken in bijvoorbeeld Son en Breugel en in Hilvarenbeek. Uiteindelijk willen we met dit concept in de hele provincie aan de slag, maar ons eerste project zouden we het liefst in onze woonplaats realiseren natuurlijk”, vertelt de ondernemer.

Omgeving moet mooier worden

Alle Vicus-woningen moeten duurzaam vervaardigd worden, in prefab houtbouw en met ‘nul op de meter’. ,,Maar het belangrijkste is wel dat het landschappelijk goed past: de omgeving moet er echt mooier van worden. Daarom besteden we in de plannen ruime aandacht aan de in te passen landschapselementen”, aldus Van Hout. De ambitie is stevig. Pijnenburg: ,,We denken aan zo’n vijftien à twintig woningen per project en om te beginnen in 2021 zestig tot tachtig woningen in totaal. We hebben een solide bouwpartner, die mee wil in die ambitie.”

De twee, die elkaar al sinds de lagere school kennen, weten alles van de woningnood in eigen dorp. Door CPO-projecten in Spoordonk en enquêtes weten ze waar de behoeftes, maar ook waar de struikelblokken liggen. Er ligt nog een extra uitdaging, omdat ze deze woningen betaalbaar willen houden.

Quote Niet voor de ‘rich and famous’, maar voor starters en senioren

,,Dus niet voor de ‘rich and famous’, maar voor starters en senioren. Het moet voor de erfeigenaren ook financieel interessant zijn. Zij krijgen een percentage per verkochte woning, wat meer oplevert dan de normale marktwaarde van het erf, én ze kunnen in de voormalige boerderij blijven wonen. Wij zorgen voor een smaakvolle afscherming. De nieuwe bewoners krijgen volwaardige woningen met een eigen tuintje en voor ieder een schuurtje, in een grote, gezamenlijke veldschuur”, legt Van Hout uit.

Bal ligt bij provincie en gemeente

Landelijk wonen klinkt natuurlijk aantrekkelijk. ,,Maar ook daarin zijn beperkingen”, weet Pijnenburg. ,,Ver weg in het buitengebied is niet erg aantrekkelijk. We zoeken dus vooral locaties dichter bij de dorpskernen. Die gaan er zeker komen. Dan ligt de bal vervolgens bij de gemeente en de provincie. In hoeverre willen en kunnen zij meedenken bij het omzetten van een agrarische bestemming naar wonen? Toch hebben we daar goede hoop op: ook de overheden hebben geen baat bij leegstand en verrommeling op het platteland.”

Wethouder Piet Machielsen toont zich redelijk welwillend over Vicus’ plannen. ,,De concepten zien er goed uit en er is serieus gekeken naar landschapskwaliteit. Het is zaak goed te kijken naar de beste locaties: naast een nog draaiend boerenbedrijf of kilometers van de kern is niet zo handig wellicht. Waar mogelijk zal de gemeente faciliteren. Gunstige factor is dat de provincie nu ook anders gaat kijken naar innovatieve woonvormen in het buitengebied, waarmee leegstaande stallen kunnen verdwijnen.”