Woning in Luyksgestel op slot vanwege drugslab

Corona houdt dieven buiten ons huis: nu pakken ze je auto

10:16 EINDHOVEN - Dieven komen je huis door deze coronacrisis lastiger ongemerkt in, dus pakken ze je auto. Het aantal auto-inbraken en -diefstallen is in veel Zuidoost-Brabantse dorpen verdubbeld tot verviervoudigd. Het aantal woninginbraken daalde in de regio met ruim 330: in zeven van de 21 gemeenten is het gehalveerd of nog sterker gedaald.