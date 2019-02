Woning in Riethoven gesloten na aantreffen hennepkwekerij

Riethoven wil meer AED's en hulpverle­ners

11:19 RIETHOVEN - Om te zorgen dat in Riethoven bij mensen met een hartstilstand sneller geholpen kan worden wil de Kernraad Riethoven dat er meer AED’s. Naast de apparatuur wil de Kernraad ook meer hulpverleners die met deze defibrillatoren om kunnen gaan. Over dit onderwerp wordt op woensdag 27 februari in gemeenschapshuis De Rietstek van 19.30 tot 21.30 uur een informatie-avond gehouden.