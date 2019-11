Woningen in en achter Fraterhuis Reusel

Er komen zes woningen in het Fraterhuis. Achter het gebouw zelf komen achttien appartementen. Bij die achttien gaat het om woningen in de sociale huursector. Ze zijn bestemd voor ouderen. De huren voor de zes woonhuizen liggen in de wat duurdere huursector.

De Zaligheden heeft dat voornemen duidelijk gemaakt bij de gemeente Reusel-De Mierden. ,,Het college is van mening dat dat initiatief past bij de wens van de gemeente dat er meer senioren in het centrum moeten kunnen komen wonen", zegt wethouder Peter van de Noort. ,,Daardoor wonen ze dichter bij de voorzieningen die ze nodig hebben. Dit geeft een meerwaarde aan het centrum.”

Op het Fraterhuis ligt een contract dat er gedurende vijf jaar statushouders worden opgevangen. In de beginjaren waren dat er 23. Omdat die vraag sterk is afgenomen, wonen er nu nog acht. Het contract loopt in oktober 2021 af. Hiermee werden met name Syriërs en Eritreeërs opgevangen.