Woningen in voormalig gemeentehuis Westerhoven

Fietsroute moet toeristen in de Kempen verleiden de grens over te trekken

8 januari KEMPEN - Ondernemers, Toerisme Informatie Punten (in de Kempengemeenten) en VVV’s (in Belgische gemeenten) werken samen aan een fietsroute die de Belgische en Brabantse Kempen met elkaar verbinden aan de hand van uitkijktorens. Al fietsend moeten toeristen verleid worden om de grens over te gaan.