Woningen nemen plek van tankstation in Knegsel in

Bouwen, bouwen, bouwen, dat is wat er moet gebeuren in de gemeente Eersel. De woningnood is hoog in de verschillende kernen van de gemeente, daarover zijn de diverse politieke partijen in de gemeenteraad het wel met elkaar eens.

Zes nieuwe woningen

Het plan om tankstation Avia in Knegsel te verwijderen, de bestaande bedrijfswoning om te zetten in een reguliere woning en zes nieuwe woningen te bouwen kon dan ook op instemming rekeningen. De grond aan de Vessemseweg 2-2a ligt aan de rand van de bebouwde kom in Knegsel.

De politieke partijen vinden het een mooi plan en stemden er mee in, maar ze zien ook dat niet lukt om sociale wooneenheden te creëren. In dit plan zijn het er nul. Terwijl eind 2019 is afgesproken om bij nieuwe projecten te streven naar ten minste veertig procent sociale woningen. Bij huur gaat het dan om een maximale prijs van 752,33 euro per maand in 2021 en bij koopwoningen is het maximaal 200.000 euro.

Niet haalbaar

Het is niet de eerste keer sindsdien dat de zelf opgestelde veertig procent-regel niet wordt gehaald. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij het Postels Huufke in Vessem. Mocht het niet haalbaar zijn om te zorgen voor minimaal veertig procent sociale woningen dan moeten die woningen elders worden gerealiseerd of kan het college voorstellen dat er een bedrag wordt gestort in het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw. Dat geld kan worden ingezet om op een andere plek sociale woningen te realiseren.

CDA, Kernbeleid en D66 zien graag dat bij het volgende woningbouwplan in Knegsel, waarbij de gemeente de leiding heeft, drie extra sociale wooneenheden worden gerealiseerd bovenop de veertig procent. Hun oproep kreeg steun van de PvdA/GL, maar niet van de coalitiepartijen Eersel Samen Anders (ESA) en VVD. Er was zodoende geen meerderheid voor.

Mismatch

ESA en VVD dienden samen ook een motie in, omdat ze zich zorgen maken over de beschikbaarheid van woningen voor jongvolwassenen, starters, eenpersoonshuishoudens en zorgwonen. Er is een mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. De genoemde doelgroepen komen niet altijd in aanmerking voor sociale wooneenheden, omdat ze te veel verdienen of niet aan de eisen voldoen. Daarom moet er ook gedacht worden aan woningen in de prijscategorie tussen 200.000 - 350.000 euro.

De coalitiepartijen roepen het college op om te komen met beleid dat moet zorgen voor een passende woningvoorraad in de gemeente Eersel. Kernbeleid en PvdA/GL stemden daarmee in, maar het CDA en D66 niet. Die laatste twee partijen zijn niet tegen een verschillend woningaanbod, maar vinden de motie overbodig. Ze verwachten niet dat er bij toekomstige plannen door de motie andersoortige woningen worden gebouwd dan zonder de oproep het geval zou zijn.