Woningmarkt blijft zorgen voor discussie in Eersel

EERSEL - Van starters tot ouderen, voor veel mensen is het lastig om een woning te vinden. Het CDA komt in Eersel met een voorstel om te proberen om de doorstroming op gang te krijgen.

De gemeenteraad in Eersel voert regelmatig een discussie over het thema wonen, waarbij de partijen zich zorgen maken over de mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Daarom werd er in februari een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen te komen met beleid dat voor een passende woningvoorraad moet zorgen.

Bandbreedtes

Het CDA gaat het niet snel genoeg en kwam zelf met een idee om de doorstroming op gang te brengen. De partij diende een initiatiefvoorstel in om voortaan met bandbreedtes te gaan werken per categorie. Nu is nog vastgelegd dat minimaal veertig procent van het aanbod op een bouwlocatie sociale woningbouw moet zijn. Als dat niet wordt gehaald dan moet er geld in een potje worden gestort.

De hoeveelheid woningen per categorie worden in het voorstel van het CDA als volgt: Goedkope huur/koop: sociale huur (tot 752,33 euro) tussen de tien en twintig procent, sociale koop (tot 210.000 euro) tussen de tien en twintig procent, lage middeldure koop (210.000 tot 250.000 euro) tussen de tien en twintig procent. In totaal tussen de veertig en vijftig procent.

Middeldure koop: midden middeldure koop (250.000 - 290.000 euro) tussen de twintig en dertig procent, hoge middeldure koop (290.000 - 360.000 euro) tussen de twintig en dertig procent. In totaal tussen de veertig en vijftig procent.

Dure koop (vanaf 360.000 euro) tien procent.

Quote Het lijkt niet het juiste middel Henny van Dooren - van Beers

Er moet iets gebeuren

Volgens CDA-fractievoorzitter Henny van Dooren - van Beers moet er nu iets gebeuren. ,,Vaak wordt de veertig procent niet gehaald. Het lijkt niet het juiste middel. Dan moet je niet wachten op een evaluatie, maar doorpakken en bijsturen. Anders zijn we weer verschillende projecten verder.”

Ook komt niet iedereen in aanmerking voor die sociale woningen, omdat ze bijvoorbeeld te veel verdienen. Er is behoefte aan woningen in de tussencategorie. ,,Die middencategorie willen we nu kunnen bedienen.”

Lastig te realiseren

Wethouder Steven Kraaijeveld geeft aan dat bij een aantal projecten zoals Koemeersdijk en Rosheuvel de veertig procent wel wordt gehaald. ,,Maar het is lastig te realiseren, daar worstelen we als college ook mee.” Hij begrijpt de insteek van het initiatiefvoorstel, maar vindt dat er eerst verder onderzoek gedaan moet worden, onder andere naar de effecten van het voorstel.

Van Dooren is het daar niet mee eens. ,,We willen niet heel het beleid veranderen, maar op één punt aanpassen. Er zijn al dingen uitgezocht toen we de veertig procent sociale woningbouw vaststelden. Dat er nu iets minder verdiend kan worden moeten we ervoor over hebben als we kiezen voor de middengroep. Ontwikkelaars willen echt nog wel bouwen.”

Of het voorstel wordt aangenomen wordt tijdens de raadsvergadering op 13 juli duidelijk.