Woningzoekers in Vessem en Duizel moeten nog even geduld hebben

VESSEM/DUIZEL - Bouwwerkzaamheden woningbouwprojecten Postels Huufke in Vessem en de tweede fase van Duizel-Noord in Duizel gaan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 van start.

De woningnood is hoog in Vessem. Het inwonersaantal van het dorp daalt al een aantal jaar en al jarenlang zijn er geen nieuwe woningen gebouwd. Wel wordt er al sinds 2004 gesproken over het project Postels Huufke. Aan de rand van de bebouwde kom moeten zo'n vijftig woningen verschijnen. De bouwlocatie is op de plek van Postels Huufke 2-4 en Meester de la Courtstraat 15.

Opgeleverd in 2023

De gemeenteraad stemde vorige week in met het gewijzigde bestemmingsplan. Toch duurt het nog even voor de eerste schop de grond in gaat. Een woordvoerder van de gemeente Eersel laat weten dat de verwachting is dat de bouwwerkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2022 en dat de woningen in 2023 allemaal zijn opgeleverd. De bedoeling is dat de woningen vanaf begin september 2021 worden aangeboden.

Volgens regelgeving moet veertig procent van het aanbod sociale wooneenheden zijn. Het totaal van 21 sociale woningen in het project is echter niet haalbaar. Er komen zeven sociale huurwoningen en acht sociale koopwoningen.

Duizel-Noord

Ook het bestemmingsplan Duizel-Noord, tweede fase, werd vorige week door de gemeenteraad vastgesteld. Er komen 61 huizen in het buitengebied van Duizel aangrenzend aan bestaande woningbouw. Het gaat om acht senioren bungalows, vijftien vrijstaande woningen, acht tweekappers, negen sociale huurwoningen en 21 rijwoningen.

De gemeente verwacht dat de bouwwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022 van start kunnen gaan. De woningen gaan in het laatste kwartaal van 2021 in de verkoop. Wanneer het project helemaal klaar is, is nog niet duidelijk.