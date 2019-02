Wooncluster BeersThuis in Oostelbeers wil ‘gezinsgevoel’

Anny (60), Arno (60) en zoon Aaron (23) van den Berg waren al ruim twee jaar met het plan bezig. Omdat hun Oostelbeerse onderneming medio 2020 al opent, staat er inmiddels een bordje ‘Te Koop’ in hun Middelbeerse voortuin. Enthousiast vertellen de drie over hun plan voor een kleinschalig wooncluster met elf appartementen in de voormalige school.