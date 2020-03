Woonpark De Donksbergen in Eersel op slot door uitbraak norovirus (buikgriep)

EERSEL - Op woonpark De Donksbergen van Lunet zorg in Eersel is het norovirus uitgebroken. De bewegingsvrijheid voor cliënten, medewerkers en bezoekers op het hele woonpark is ‘beperkt’.

Dat bevestigt een woordvoerder van Lunet zorg vrijdag. Op woonpark De Donksbergen, bij Duizel, wonen en werken 250 mensen met een verstandelijke beperking. Vrijdagmiddag waren zes cliënten en drie medewerkers besmet met het virus. Lunet zorg benadrukt dat het niet gaat om een uitbraak van het coronavirus. Dat virus staat volledig los van het norovirus, dat een flinke buikgriep kan veroorzaken.

Volgens een betrokkene komt een uitbraak van het norovirus vaker voor bij Lunet zorg. ,,Meerdere keren per jaar zelfs. Maar dan beperkt het zich meestal tot een woning. Die wordt dan tijdelijk afgesloten. Andere activiteiten gaan dan gewoon door. Nu zijn alle activiteiten afgelast.” Lunet zorg meldt dat de bewegingsvrijheid in het park beperkt is omdat het virus in meerdere woningen is aangetroffen. Een paar cliënten die wonen op het park zijn extra vatbaar voor het virus.

Zeer besmettelijk

Een uitbraak van het norovirus is niet uniek. Het virus steekt regelmatig de kop op tijdens de wintermaanden. Vooral scholen, cruiseschepen en zorginstellingen zijn met regelmaat de klos. Volgens het Voedingscentrum krijgen jaarlijks ongeveer 785.000 mensen het virus dat kan voorkomen in rauw eten, zoals fruit, groente of schaal- en schelpdieren. Iets meer dan de helft van de mensen die het virus krijgt, ervaart geen klachten. Mensen die geen klachten hebben, kunnen het virus wel overdragen op anderen.

Bij de groep die wel klachten krijgt, veroorzaakt het virus een ontsteking van de maag en darmen. Als gevolg krijgen dragers last van diarree en braken. Vooral het braken kan heftig zijn. Sommige mensen hebben last van ‘projectielbraken’, een vorm die heel plotseling optreedt.