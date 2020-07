Woonzorgproject in Oirschot: in 2022 krijgen 24 jonge mensen met beperking een eigen appartement

Komt er een kernafval­ber­ging nabij de Brabantse klei?

9:49 MOL - De provincie Noord-Brabant maakt zich zorgen over Belgische plannen voor de ondergrondse berging van kernafval. Het Brabantse grondwater wordt mogelijk ‘ernstig bedreigd’. De Belgische onderzoeksleider Peter de Preter reageert: ,,Er is geen enkel onderzoeksresultaat dat berging in weinig verharde klei ter discussie stelt.”