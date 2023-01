Wordt Middelbeerse Magtel de nieuwe Sandy?

Driekonin­gen in Spoordonk: ‘Niet met volle mond zingen jongens, snoepen mag later’

SPOORDONK - De traditie van Driekoningen is zo goed als verloren. In sommige plaatsen in Nederland gaan kinderen op 6 januari nog wél de straat op om aan voordeuren te zingen voor een beloning. Zo ook in Spoordonk.

