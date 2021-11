Workshopreeks Mathäuss Passion; ‘fantastisch om dit zelf te kunnen zingen’

OIRSCHOT - ,,Nu nog een keer. Na ‘Ich bin’ wil ik graag een komma horen. En zorg dat je de zaal inkijkt. Contact zoeken is belangrijk om emotie over te brengen”, aldus dirigent Cees Wouters tegen de deelnemers aan de workshopreeks Zing de Matthäus-Passion.

Twintig potentiële kandidaten voor het projectkoor van het Kempenkoor namen zaterdag deel aan de eerste bijeenkomst uit de reeks.

,,Voor de Passion hebben we altijd projectzangers nodig, maar in coronatijd hadden we geen nieuwe aanwas. Er was wel de natuurlijke uitstroom maar geen instroom", vertelt secretaris Ria Alewijnse van de stichting Matthäuss Passion Oirschot. ,,De workshop is vooral bedoeld voor de Mätthaus maar een wens van het bestuur is ook wel nieuwe aanwas.”

Tijdens de workshops kan iedereen kennismaken met het meesterwerk van Johannes Bach. Wie het ziet zitten, kan na de reeks wellicht meedoen aan de uitvoeringen in april volgend jaar.

Omdat de Matthäuss een dubbelkorig werk is, mochten deelnemers vooraf kiezen of ze wilden meedoen met koor 1 of 2. Koor 1 repeteert in gemeenschapshuis D’n Bond in Veldhoven en koor 2 vanaf januari in Oirschot.

Sopraan Mirjam Wouters (48) uit Best kruipt maar al te graag in de huid van de Matthäuss: ,,Toen ik kind was ging ik al met mijn ouders mee naar uitvoeringen. De muziek doet iets met me en om het zelf te kunnen zingen is helemaal fantastisch.”

Ze heeft de kinderversie al eens gezongen en las de oproep van de stichting in de krant. ,,Het is fijn dat we weer mogen zingen nadat het anderhalf jaar niet kon. Vanaf de herfstvakantie heb ik er een paar uur per week in gestoken om de werken te repeteren”, zegt Mirjam Wouters. Voor haar is de insteek nu in ieder geval om mee te doen met de uitvoering van de Passion.

Begeleiding ervaren koorlid

Alle deelnemers aan de workshop worden begeleid door een lid van het Kempenkoor. Op die manier worden de nieuwkomers opgevangen én repeteren de koorleden zelf ook mee in de workshop. Dirigent Cees Wouters: ,,Je weet van tevoren natuurlijk niet wat voor mensen erop af komen en hoe goed ze zijn, dus het is fijn dat onze leden erbij zijn.”

Mirjam Wouters heeft Bernadette Pop (71) als begeleidster. Ze is al tien jaar lid van het Kempenkoor. ,,Ik vind de Matthäuss geweldig om te zingen. Ik heb voor koor 1 gekozen omdat wij de beginpartij zingen, die vind ik geweldig. Maar af en toe hoor ik de anderen iets zingen en denk ik dat zou ik ook wel willen zingen”, lacht ze.

De 69-jarige Flip de Jong uit Eindhoven is bas en heeft de Matthäuss al eens gezongen in Amsterdam. ,,Ik ben idolaat van koorzang, zeker van werken uit die tijd. Als voorbereiding heb ik het hele werk twee keer ‘doorgezongen’. Ik zing al bij een koor en doe vaker mee aan projectkoren. Ik zeg altijd: ik kom voor de muziek, niet voor het koor.”

'Tenoren slaan we niet af’

,,Mijn complimenten. Ik vind dat u uitstekend heeft gestudeerd. Dat schept verwachtingen voor de volgende twee keer”, zegt dirigent Cees Wouters na afloop. De workshops zitten nagenoeg vol. ,,Maar als zich nog tenoren melden, slaan we dat niet af”, aldus de dirigent.

,,Tegenwoordig heb je gelukkig allerlei hulpmiddelen zoals Cyberbass. (een website waar koormuziek kan worden gedownload en online kan worden geoefend, red.) waardoor mensen die nog geen noten kunnen lezen dat al doende leren.”

Aanmelden kan bij het projectsecretariaat via workshopmp@kempenkoor.nl onder vermelding van koor 1 of 2, de stemsoort, eventuele ervaring en of een partituur nodig is.